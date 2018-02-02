Первая часть ракеты-носителя «Союз-2.1а» обнаружена в Якутии

Первая часть ракеты-носителя «Союз-2.1а» обнаружена в 77 км от поселка Кюбяинде Вилюйского района Якутии, сообщает пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутия) .

Сегодня, 2 февраля, на территории Якутии был обнаружен первый упавший фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома «Восточный» вчера. Часть корабля была обнаружена оперативной группой Вилюйского района с вертолета, сообщает ИА YakutiaMedia.

Часть представляет собой крышку бака размером 1,5х1,5 м. Предположительно она является самой из частей корабля. Из-за особенности местности, на которой упал фрагмент, посадка вертолета не представляется возможной.

Специалистами и спасателями разрабатывается наземный маршрут, по которому можно будет проследовать и забрать крышку бака корабля.

Ранее порта iz.ru сообщал о том, что спасатели Якутии проводят подготовку к поиску упавших частей ракеты-носителя и обеспечению безопасности в районе падения на территории республики.