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Спасатели Якутии готовятся к запуску ракеты с космодрома «Восточный»

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Спасатели Якутии проводят подготовку по обеспечению безопасности во время падения частей ракеты-носителя после запуска с космодрома «Восточный», сообщает пресс-служба ГКУ «Служба спасения Республики Саха».

1 февраля 2018 года с космодрома «Восточный» стартует ракета-носитель «Союз-2». В процессе набора высоты от нее будут отсоединяться части. На спасателей Республики Саха возложена ответственность за безопасность в районе падения частей и проведение поисковых работ по их обнаружению, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ориентировочное место падения пока неизвестно — спасатели будут вести свои поиски по данным, которые после старта им предоставит «Роскосмос». Также известно, что диапазон, на котором будут вестись поиски частей ракеты-носителя, составит 150 кв. км.

По словам Василия Тарского, первого заместителя начальника ГКУ «Служба спасения Республики Саха», объем работ достаточно большой и осуществлять их будет команда из 12 человек личного состава и семи единиц техники.

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