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Владелец «Уральских авиалиний» готов взять на работу ульяновских курсантов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Гендиректор и основной владелец авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов отметил, что взял бы снявших клип на песню Satisfaction курсантов Ульяновского института гражданской авиации на работу.

Скуратов добавил, что студенты снимали ролик для себя, и обратил внимание, что они не виноваты в том, что видео попало в интернет.

Ранее в русскоязычном сегменте интернета набрал популярность флэшмоб в поддержку акции курсантов.  

Ранее портал iz.ru сообщал, что с характерными танцами выступили биатлонистки, конники, строители и др.

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