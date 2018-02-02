Актриса Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» Голливуда

На «Аллее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе открыли именную звезду итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

О том, что 90-летняя кинодива удостоится звезды, стало известно в июне 2017 года.

Популярность актрисе принес французский фильм Кристиана Жака «Фанфан-Тюльпан», удостоенный премии на Каннском кинофестивале.

В 1961 году она получила «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае 2018 года.