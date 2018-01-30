Анджелина Джоли подключилась к разрешению сирийского кризиса

Актриса Анджелина Джоли призвала Совет Безопасности (СБ) ООН посетить лагеря сирийских беженцев на Ближнем Востоке и прекратить конфликт в САР. Джоли как посол доброй воли ООН дала пресс-конференцию в лагере беженцев Заатари в Иордании.

«Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом», — заявила актриса.

Запуск политического процесса в Сирии — «это единственный способ создать условия для возвращения сирийцев в свои дома, прекращения страданий и снижения нагрузки на страны, принимающие беженцев», считает Джоли.

По ее оценке, пока не существует «заслуживающего доверия политико-дипломатического процесса, основанного на уважении прав человека и международного права» и направленого на разрешение сирийского кризиса, цитирует ТАСС слова американской киноактрисы.

Анджелина Джоли назначена спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2012 году. С тех пор актриса пять раз посещала Ближний Восток, проводя встречи с беженцами и официальными лицами.

Напомним, 29 и 30 января в Сочи проходит Конгресс сирийского нацдиалога. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества. Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса, созванного российской стороной.

Как писал iz.ru, США намерены продолжать сотрудничество с ООН и Россией для продвижения политического процесса в Сирии.