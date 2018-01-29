Мэрил Стрип зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака

Знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип регистрирует свое имя в качестве товарного знака. Об этом в понедельник сообщает TMZ.

Сообщается, что Стрип подала соответствующую заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США.

Дважды лауреат премии «Оскар» просит предоставить ей монополию на использование имени «Мэрил Стрип» в области развлекательных услуг, в том числе в автограф-сессиях и связанных с кино сайтах.

Подача заявки обошлась актрисе в $275.

Напомним, в этом году Мэрил Стрип вошла в список претенденток на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса».