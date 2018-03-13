«У России не будет проблем с организацией ЧМ-2018»

На грядущий чемпионат мира в Россию съедутся лучшие футболисты всех времен. Кто-то из них выйдет на футбольное поле, кто-то выступит в качестве тренера, а многие выдающиеся игроки будут помогать миру узнавать о том, что происходит вокруг турнира. Одним из них станет легендарный немецкий голкипер Оливер Кан, который посетит нашу страну в роли эксперта одного из немецких телевизионных каналов. Знаменитый футболист больше 10 лет являлся олицетворением мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. За свою продолжительную карьеру он успел выиграть чемпионат Европы в 1996 году, а также взять серебряную (2002) и бронзовую (2006) медали Кубка мира. В эксклюзивном интервью «Известиям» 48-летний экс-вратарь «Баварии» поделился ожиданиями от грядущего мундиаля, оценил перспективы сборных РФ и Германии, а также поделился мнением о лучшем вратаре в современной истории российского футбола Игоре Акинфееве.

oli1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Как вы оцените перспективы сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате. Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд. Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры. Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким.

— Каковы шансы сборной Германии защитить чемпионский титул?

— Германия едет на мундиаль не защищать титул, они ставят задачу опять его выиграть. Положительным моментом является то, что с более опытными немецкими игроками активно конкурируют молодые талантливые футболисты, которые выиграли Кубок конфедераций летом 2017 года. И это говорит о хорошем качестве и уровне игроков немецкой сборной.

— Некоторые представители западной общественности негативно относятся к тому, что ЧМ состоится в России. Каково ваше мнение на этот счет?

— Давление общественности — частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации. Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году — по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол. Не надо всё политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте.

— В Германии не так давно — в 2006-м — также проходил чемпионат мира. С какими проблемами может столкнуться Россия в организации столь масштабного турнира?

— На проведение турнира в Германии тоже многие смотрели скептически. Критиковали немцев, что не умеют веселиться и праздновать победы, и сомневались, что они смогут устроить настоящий праздник спорта. Именно тогда Германии удалось показать себя всему миру очень открытой страной. Мир удивился, что наши люди тоже могут быть открытыми и разделять праздник с другими, эти качества показали Германию с позитивной стороны. Благодаря чемпионату наша страна приобрела много друзей в мире, и такую же цель должна преследовать Россия. Что касается организации, Россия провела на высоком уровне Кубок конфедераций, и, на мой взгляд, проблем с организацией чемпионата возникнуть не должно.

— Что вы думаете о российской школе вратарей?

— Я специализируюсь по матчам Лиги чемпионов и выделить из российской школы вратарей могу только Игоря Акинфеева. Я много лет назад пророчил, что он может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал. У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались — я ждал от него большего.

oli Игорь Акинфеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В молодости Игоря Акинфеева и вашего соотечественника Мануэля Нойера считали равноценными футболистами. Почему с возрастом Игорь так серьезно отстал?

— Насколько помню, у Акинфеева всегда были маленькие ошибки. Эти ошибки чаще всего имеют психологический оттенок, нежели физический. Физические качества у него в полном порядке, как у вратаря высокого уровня. Считаю, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю. Для этого он должен безукоризненно отыграть на ЧМ-2018.

— Как думаете, у Игоря Акинфеева или у кого-то еще из российских вратарей есть возможность заиграть в Европе?

— Да, и я удивляюсь, почему Акинфеев с его потенциалом до сих пор этого не сделал. Он должен задать себе вопрос, насколько его потенциал реализован в российском футболе. Чтоб реализовать себя до конца, ему надо выйти из зоны комфорта и бросить вызов самому себе, так как смена лиги дает толчок к развитию.

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