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Глава транспортного отдела Брянска подал в отставку после скандала

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В Брянске уволен начальник отдела по транспорту городской администрации Николай Терешин. Распоряжение об увольнении мэр города Александр Макаров подписал 30 января.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», Терешин сам написал заявление об увольнении. Этому предшествовал громкий скандал, героем которого стал чиновник. Стало известно, что осенью 2017 года Терешин якобы был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его осудили за это нарушение в начале 2018 года. Кроме того, в конце января мэр Брянска назвал сферу коммерческих перевозок одной из самых коррупционных в городе.

Сейчас обязанности начальника отдела по транспорту временно исполняет главный специалист отдела Игорь Чубчиков.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что Брянск признали победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

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