Интерактивную карту развития муниципалитетов создадут в России

В России будет создана интерактивная карта развития муниципалитетов. Об этом во время своего визита в Брянск сообщил помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов. Он принял участие в собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области».

По словам Цуканова, критерии оценки местных властей будут отработаны совместно с регионами. В их основу должно быть положено качество жизни. Однако, как признал Цуканов, главная сложность в том, что пока не выбран ни один показатель, по которому качество жизни можно оценить. И в этом вопросе важно учитывать мнение самих жителей.

Помощник президента отметил, что в стране сейчас — более 22 тыс. муниципальных образований. Все они отличаются системой управления. Правильная она или нет, должны определять сами жители, поскольку везде разный исторический уклад и разный опыт.

Цуканов объяснил, почему начал изучение работы муниципалитетов с Брянской области. По его словам, регион имеет хорошие показатели.

«Брянская область — динамично развивающийся регион. Здесь достаточно серьезные успехи и в сельском хозяйстве, и строительстве», — цитирует помощника президента интернет-газета «Брянские новости».

Цуканов сообщил, что на примере Брянской области решено строить модель развития муниципалитетов страны. Кроме того, ему важно услышать мнение депутатов брянских муниципалитетов о том, какие у них отношения с губернатором, чтобы увидеть ситуацию в регионе с разных сторон.

По словам помощника президента, перед ним главой государства была поставлена задача — приблизить к людям органы местного самоуправления «на расстояние вытянутой руки». Однако быстро решение приниматься не будет, должна быть проведена системная работа и выработаны предложения.

Итоги его поездок по регионам будут представлены в Совете при президенте по развитию местного самоуправления.

Напомним, Николай Цуканов был назначен на должность помощника президента по вопроса местного самоуправления 25 декабря 2017 года. С июля 2016 года Цуканов занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. А до назначения на эту должность он был губернатором Калининградской области.