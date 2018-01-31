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Брянск стал лучшим муниципалитетом по развитию местного самоуправления

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Брянск стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город победил в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Сертификат на 245 тыс. рублей от губернатора Александра Богомаза получил градоначальник Александр Макаров. Также денежные гранты на ту же сумму получили еще два победителя регионального этапа конкурса — Дубровское и Унечское городские поселения, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Награды были вручены на заседании совета муниципальных образований. В нем принял участие и помощник президента по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов.

Во время своего визита в Брянскую область он назвал регион динамично развивающимся и признал успехи области в сельском хозяйстве и строительстве. По словам помощника президента, на примере Брянской области будет строиться модель развития муниципалитетов страны.

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