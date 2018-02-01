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СК усомнился в компетентности прокуратуры из-за дела врача-гематолога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Запрос прокуратуры об отмене вынесенного ранее обвинительного приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной ставит под сомнение компетентность сотрудников ведомства. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. 

Она отметила, что прокурор еще до судебного заседания был ознакомлен с представленными следователями материалами дела «и тогда ничто не вызвало сомнений прокурора и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование». 

«И только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия», — приводит «Газета.ру» слова из заявления Петренко. 

Как сообщал портал iz.ru, столичная прокуратура 31 января подала апелляцию на вынесенный ранее приговор Мисюриной, которую суд признал виновной в смерти пациента, назначив ей два года лишения свободы. 

Приговор вызвал широкий резонанс: мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заместитель мэра российской столицы Леонид Печатников назвал приговор врачу абсурдным

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