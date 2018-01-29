Собянин прокомментировал дело осужденного врача-гематолога

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об озабоченности делом врача-гематолога Елены Мисюриной, действия которой повлекли смерть пациента, и призвал рассматривать подобные дела максимально корректно.

«Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно», — написал Собянин в Twitter.

Мэр Москвы отметил, что корректное расследование важно как для самих врачей, так и для пациентов.

Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 29, 2018

Напомним, врач-гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум года колонии. Суд посчитал, что она неверно выполнила процедуру биопсии костного мозга пациенту, что повлекло его смерть.

Власти Москвы ранее заявили, что окажут консультативную и экспертную поддержку в пересмотре дела Елены Мисюриной.