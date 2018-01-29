Прямой эфир

Собянин прокомментировал дело осужденного врача-гематолога

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об озабоченности делом врача-гематолога Елены Мисюриной, действия которой повлекли смерть пациента, и призвал рассматривать подобные дела максимально корректно.

«Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно», — написал Собянин в Twitter.

Мэр Москвы отметил, что корректное расследование важно как для самих врачей, так и для пациентов.

Напомним, врач-гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум года колонии. Суд посчитал, что она неверно выполнила процедуру биопсии костного мозга пациенту, что повлекло его смерть.

Власти Москвы ранее заявили, что окажут консультативную и экспертную поддержку в пересмотре дела Елены Мисюриной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заведующий больницей в Якутии избил пришедшую снимать побои пациентку
Врачей кардиодиспансера в Рязани уволили за застолье на рабочем месте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017