Собянин прокомментировал дело осужденного врача-гематолога
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об озабоченности делом врача-гематолога Елены Мисюриной, действия которой повлекли смерть пациента, и призвал рассматривать подобные дела максимально корректно.
«Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно», — написал Собянин в Twitter.
Мэр Москвы отметил, что корректное расследование важно как для самих врачей, так и для пациентов.
Напомним, врач-гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум года колонии. Суд посчитал, что она неверно выполнила процедуру биопсии костного мозга пациенту, что повлекло его смерть.
Власти Москвы ранее заявили, что окажут консультативную и экспертную поддержку в пересмотре дела Елены Мисюриной.