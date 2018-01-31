Песков назвал неуместными чиновничьи рассуждения о деле врача Мисюриной

Рассуждения чиновников по делу московского врача-гематолога Елены Мисюриной вряд ли уместны. Этим должны заняться профессионалы и Минздрав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Врач-гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы из-за смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии.

«Я воздержался бы здесь от каких бы то ни было слов. Мы констатируем, что ведутся достаточно интенсивные обсуждения в общественном мнении. Этот вопрос, эта тема достаточно резонансная», — отметил Песков в разговоре с журналистами. По его словам, суждения должны делать «профессионалы и региональное, то есть московское министерство здравоохранения, и федеральное министерство здравоохранения».

«Какие-то другие чиновничьи рассуждения здесь вряд ли уместны и допустимы», — сказал глава пресс-службы Кремля. Песков добавил, что ничего не знает о письме в поддержку врача, направленном главе государства Владимиру Путину.

Как ранее писал портал iz.ru, приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс, мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заместитель мэра российской столицы Леонид Печатников назвал приговор врачу абсурдным.