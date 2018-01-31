Прокуратура Москвы обжаловала приговор врачу Мисюриной

Столичная прокуратура обжаловала приговор в отношении московского врача-гематолога Елены Мисюриной, которая ранее получила два года лишения свободы после смерти пациента.

«Прокуратура ЮЗАО г. Москвы внесла апелляционное представление на приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы в отношении Е. Мисюриной», — говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.

Прокуратура также попросила «судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы».

В надзорном ведомстве считают, что следствие проходило с нарушениями, а изложенные в приговоре выводы суда «не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам».

Врач-гематолог Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы из-за смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии.

Приговор вызвал широкий резонанс: мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заместитель мэра российской столицы Леонид Печатников назвал приговор врачу абсурдным. Оценку сложившейся ситуации дали в Кремле.