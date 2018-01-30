СК РФ ответил на критику приговора врачу-гематологу Мисюриной

Люди, не знакомые с материалами дела врача-гематолога Елены Мисюриной, но критикующие вынесенный ей приговор, поступают неэтично и подрывают доверие к медицинской системе, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Вызывает крайнее удивление, когда приговор медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути, подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», — заявила Петренко.

Она отметила, что эти люди нарушают этические принципы и провоцируют недоверие граждан к врачам. Петренко также удивилась комментариям людей, которые вообще не имеют отношения ни к экспертной деятельности, ни к следственной работе и не знакомы с материалами дела.

Петренко заверила, что, несмотря на повышенную сложность дел о врачебных ошибках, следствие тщательно проверяет любые обращения и лишь в каждом третьем случае возбуждает уголовное дело.

Напомним, московский врач-гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы из-за смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии.

Следствие назначило экспертизу, которая установила связь между действиями врача и смертью пациента.

Приговор Елене Мисюриной вызвал широкий резонанс, мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заместитель мэра российской столицы Леонид Печатников назвал приговор врачу «абсурдным».