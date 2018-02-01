Назван самый дорогой бренд России

Сбербанк признан самым дорогим российским брендом по версии международного рейтинга Brand Finance, сообщили в банке.

«Сбербанк — единственный российский бренд, который вошел в число 25 самых дорогих банковских брендов мира в ежегодном международном рейтинге Brand Finance. Кроме того, Сбербанк признан самым дорогим российским брендом в мировом рейтинге Brand Finance Global 500», — говорится в сообщении банка.

За 2017 год бренд Сбербанка подорожал на 27,5% до $11,6 млрд. В банке отметили, что высокое место в рейтинге является оценкой работы всей команды Сбербанка по оптимизации сервисов и услуг. Сбербанк отметил, что в новой стратегии развития до 2020 года предусмотрено дальнейшее расширение клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий.

Как сообщил в декабре глава Сбербанка Герман Греф, за девять месяцев 2017 года Сбербанк рекордно увеличил чистую прибыль по МСФО на 44% до 576,3 млрд рублей.

Греф сообщал ранее, что новая стратегия банка предполагает автоматизацию многих банковских процессов, а также реализацию цифровых решений при помощи лаборатории искусственного интеллекта.