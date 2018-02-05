В последнее время во многих выступлениях американских представителей на различных конференциях и круглых столах настойчиво продвигается тезис о лидерстве и исключительной роли США в освоении космоса. На первом заседании Национального совета по космосу его председатель — вице-президент США Майкл Пенс — подчеркивая стремление обеспечить лидерство Америки, отметил: «Прежде всего мы выбираем для себя лидерство в космосе, потому что мы знаем, что правила и ценности космоса, как и любой большой рубеж, будут написаны теми, кто доберется туда первым, — и мы обязаны принести американские ценности на бескрайние просторы небес».

Естественно, что после таких слов возникают сомнения в том, что к нам, да и не только к нам, американцы относятся как к равным. Крепнет уверенность в том, что в любой момент они могут предпринять односторонние действия без оглядки на партнеров. Еще недавно со стороны специалистов NASA звучали высказывания о необходимости продлить работу МКС до 2028 года, теперь же декларируется намерение прекратить ее финансирование к 2025 году. Что в этих условиях делать нам — в свете переговоров по созданию окололунной станции Deep Space Gateway?

Первый вариант — оптимистично рассчитывать на то, что мы опять будем развивать сотрудничество с партнерами по МКС и строить совместную окололунную платформу. Мы рассчитываем, что наш шлюзовой и, возможно, какой-то еще модуль будут использованы в составе будущей станции. Но возникают сомнения в возможности реализовать эти планы из-за многих «если», зависящих от наших американских партнеров.

При этом они никогда не скрывали, что их прежде всего беспокоит обеспечение национальной безопасности, а не поддержание партнерских отношений. Не надо забывать и о многочисленных комментариях американских избирателей, которые обсуждают в блогосфере попытки России строить стратегию освоения Луны «за счет народа США».

Второй путь — идти к Луне самим. Но возникает пресловутый денежный вопрос. Комплекс работ, которые необходимо провести при реализации российской национальной лунной программы, включая разработку и изготовление космической техники, а также регулярные полеты к Луне и обратно, оценивается в $30 млрд за 15 лет. В идеале нужно создать и постоянно эксплуатировать станцию на орбите естественного спутника Земли. Это еще не менее $8 млрд.

В пересчете по сегодняшнему курсу получается примерно 2,15 трлн рублей. Вопрос: откуда взять эти деньги — тем более в сегодняшней ситуации? А что если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 млн человек. Получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц. Вроде немного, но если обложить население «лунным оброком», то вполне можно ожидать реакцию в духе «Бостонского чаепития».

Поэтому участие в подобном национальном проекте должно быть исключительно добровольным и не предусматривать обязательных и фиксированных платежей, а только среднюю рекомендованную цифру. И уж дело каждого — вносить больше или меньше. При этом нужно создать специальный фонд исключительно под одну задачу, а каждому внесшему деньги дать возможность видеть, как средства расходуются.

Давайте используем американский опыт с публичным счетчиком национального долга. Установим свой счетчик и будем видеть, как растет сумма средств на нашем счете и сколько уже израсходовано. Надо будет создать совет главных конструкторов и другие рабочие органы. Естественно — из профессионально грамотных людей. Одна половина его состава должна быть моложе 45 лет, а другая — старше. Тогда хотя бы часть тех, кто стоял у истоков проекта, смогут через 15 лет посмотреть в глаза тем, кто давал деньги!

Конечно, это очень упрощенный подход. Возникает много вопросов. Первый и самый главный: а как в сегодняшних условиях отнесется к этой идее народ? Деньги в расчете на год, может быть, и небольшие, но не лишние. Если мы решимся, то, наверное, надо будет делать отдельную национальную программу, специальный орган для распоряжения средствами, например, свой Национальный совет по космосу.

И еще одна идея: первое, что сделают наши космонавты, когда высадятся на Луну, — доставят туда контейнер с жестким диском с именами всех, кто внес средства. А на Земле на специальном сайте будут в круглосуточном режиме транслироваться их имена.

Автор — директор департамента пилотируемых космических комплексов (2014–2016 годы), директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства (2016–2017 годы) Объединенной ракетно-космической корпорации

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