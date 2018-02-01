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Обновленный Cadillac Escalade привезли в Россию

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Фото: cadillac.com
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На российском рынке стартовали продажи обновленной версии внедорожника Cadillac Escalade, сообщило в среду российское представительство компании.

Машина получила более мощный двигатель — при том же рабочем объеме в 6,2 л, восьмицилиндровый силовой агрегат развивает мощность 426 л. с. Новый Escalade также может похвастаться восьмиступенчатой коробкой передач, зеркалом заднего вида с функцией трансляции потокового видео и системой автоматической парковки.

Модель доступна в трех цветах кузова. Покупатели могут выбрать дополнительный цвет интерьера и фирменный дизайн колесных дисков.

Стоимость Escalade, согласно информации на официальном сайте бренда, начинается от 4 999 000 рублей.

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