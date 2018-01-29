Продажи автомобилей Genesis в РФ выросли в 22 раза

Продажи автомобилей Genesis на российском рынке в 2017 году выросли в 22,4 раза. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По данным агентства, в прошлом году в России был продан 1031 автомобиль, тогда как в 2016-го всего 46 машин. Как отмечает телеканал «360», в 2017 году премиальный бренд компании Hyundai Motors презентовал полноприводный седан Genesis G80 и люксовый бренд G70. Последний будет представлен в России в 2018 году.

В ближайшие три года в компании намерены выпустить еще шесть новых моделей, среди которых ожидаются спортивное купе и кроссовер.