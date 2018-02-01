УАЗ анонсировал появление спецверсии «буханки»

Ульяновский автозавод (УАЗ) анонсировал появление спецверсии легендарной «буханки» в честь 60-летнего юбилея. Публичный дебют новинки состоится весной текущего года.

В честь этого события производитель запустил специальный раздел на сайте, посвященный истории и интересным проектам на базе внедорожника.

«Буханка» является старейшим отечественным автомобилем: модель выпускается с 1958 года. Первая модификация — УАЗ-450 — была построена на узлах и агрегатах ГАЗ-69.

Ранее сообщалось, что продажи УАЗ в 2017 году снизились на 15% и составили 41,6 тыс. автомобилей.