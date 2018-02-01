Прямой эфир

УАЗ анонсировал появление спецверсии «буханки»

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновский автозавод (УАЗ) анонсировал появление спецверсии легендарной «буханки» в честь 60-летнего юбилея. Публичный дебют новинки состоится весной текущего года.

В честь этого события производитель запустил специальный раздел на сайте, посвященный истории и интересным проектам на базе внедорожника. 

«Буханка» является старейшим отечественным автомобилем: модель выпускается с 1958 года. Первая модификация — УАЗ-450 — была построена на узлах и агрегатах ГАЗ-69.

Ранее сообщалось, что продажи УАЗ в 2017 году снизились на 15% и составили 41,6 тыс. автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росгвардия поставила в строй «Есаулов»
Бойцы антитеррора получат сверхпроходимые бронеавтомобили
«АвтоВАЗ» поставил более 300 автомобилей Lada на Кубу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017