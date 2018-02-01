Россияне назвали самые заметные события 2017 года

Войну в Сирии и отстранение российской сборной от Олимпиады граждане РФ считают главными событиями 2017 года. Такие выводы сделали социологи «Левада-центра» по итогам двух опросов, с результатами которых ознакомились «Известия».

В декабре прошлого года социологи предложили россиянам самостоятельно обозначить события, которые они считают ключевыми, через месяц выдавали карточки с готовыми вариантами ответов, из которых можно было выбирать.

В обоих случаях лидирующие позиции занял сирийский конфликт, на втором месте оба раза оказалось отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее.

В списке также фигурировали выдвижение Владимира Путина в президенты, строительство Крымского моста, экономический кризис, ядерные испытания КНДР и конфликт в Донбассе.

Участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ.

Подробнее — в материале «Известий»: Сирия и допинг