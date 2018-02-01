Зек, кинопродюсер и самозванец

В понедельник, 29 января, стало известно, что покойный лидер Ливии Муаммар Каддафи мог стать владельцем «Манчестер Юнайтед». По информации The Sunday Times, в 2004 году он был готов купить 30% акций именитого английского футбольного клуба, но сделка в итоге не состоялась. Однако другим неординарным личностям удалось занять президентское кресло в футбольном клубе. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Джиджи Бекали. «Стяуа»

В 1947 году в Бухаресте был создан классический спортивный клуб армии, получивший имя «Стяуа». В 1998-м он отделился от армейских структур, а еще через пять лет у руля встал бизнесмен-олигарх Джиджи Бекали. С этого момента история «Стяуа» потекла вспять. Выходец из бедной семьи — отец Бекали был пастухом — Джиджи разбогател на купле-продаже земель министерства обороны Румынии. Это был заносчивый и неуправляемый человек, сыпавший оскорблениями направо и налево. Из его едких цитат можно было бы составить целую книгу. Но ее бы немедленно запретили за пропаганду ксенофобии, гомофобии и фашизма. Рано или поздно такие люди начинают стремиться в политику, и Бекали не стал исключением: ему даже удалось пробраться в парламент и стать там депутатом.

После очередного скандала терпение армейского начальства иссякло. Джиджи припомнили все старые грехи, обвинили в незаконном присвоении государственных земель и весной 2013-го дали три года тюрьмы. Проблемы президента больно ударили по клубу: у «Стяуа» отобрали все титулы, полученные после 1998 года — то есть до прекращения отношений с армией, — название (разрешив использовать старое только в еврокубках), герб, цвета, стадион, запретили играть в столице. Отныне клуб должен был именоваться ФКСБ, получить новую эмблему и переехать на арену в Клуж-Напок. А Бекали — отправился за решетку.

Но даже это не помешало Джиджи вести дела клуба, который у него так и не смогли отнять. Известна история, как опальный президент прямо из тюрьмы вел переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Влада Кирикеша. «Шпоры» предложили €7 млн, Бекали возмутился, начался торг, и уже через месяц Кирикеш переехал в Лондон за €9,5 млн. Через несколько лет Джиджи вышел по УДО, в последнее время не скандалит слишком уж откровенно. Выжившая «Стяуа» в настоящий момент готовится к свиданию с «Лацио» в 1/16 финала Лиги Европы.

Аурелио Де Лаурентис. «Наполи»

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Michael Weber

Можно сказать, что Де Лаурентис — династия кинопродюсеров, которую основали Дино (он же Агостино) Де Лаурентис и его брат Луиджи. Первый был гораздо известнее, работал с ведущими режиссерами второй половины ХХ века — Висконти, Бергманом, Годаром, — но оба потрудились на славу над созданием прекрасной работы Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Сын Луиджи — Аурелио Де Лаурентис — тоже стал кинопродюсером, принял участие в съемках нескольких сотен картин, в 1995 году был членом жюри на Московском международном кинофестивале, но помимо этого увлекся футболом. В сентябре 2004 года Аурелио стал президентом близкого к банкротству «Наполи», затерявшегося в серии С, и дал обещание неаполитанским болельщикам: «Я верну времена Марадоны».

Слово свое Де Лаурентис сдержал: путь наверх занял всего несколько лет. Сезон 2007/08 «Наполи» начал уже в серии А, через четыре года, впервые за 25 лет, выиграл четвертый в клубной истории Кубок Италии, еще через два года — пятый. Даже среди импульсивных и взрывных итальянцев Аурелио стоит особняком: ему всё равно, ввязаться в драку с болельщиком или с коллегой — футбольным президентом, осадить журналиста или оскорбить своего игрока, уволить тренера или пообещать расправу над футбольным агентом. Неаполь и без него жил футболом, а с его появлением он начал им дышать. «Наполи» — один из лучших итальянских клубов последних лет — несколько сезонов подряд ходит вокруг да около скудетто, да всё никак не доберется. На этот раз всё в его руках: за спиной 22 тура, и неаполитанцы пока идут первыми, на одно очко опережая «Ювентус». Такое кино — чемпионское, времен Марадоны — Де Лаурентис еще не продюсировал. Свет, камера, мотор!

Ли Юнхун. «Милан»

С 1986 по 2017 год «Милан» возглавлял Сильвио Берлускони — миллиардер и предприниматель, бывший премьер-министр Италии. Он столько раз обвинялся во всевозможных прегрешениях — контактах с мафией, финансовых преступлениях, взятках и мошенничестве, — что кажется удивительным, как за свою долгую жизнь (Берлускони 81 год) этот человек не отсидел в тюрьме ни одного реального срока. В 2017-м была заключена сделка общей стоимостью в €740 млн между компаниями Fininvest, которую возглавляет Берлускони, и Rossoneri Sport Investment Lux, чей президент Ли Юнхун стал новым владельцем итальянского клуба.

«Милан» болезненно пережил смену собственника — сперва щедро погулял на летнем трансферном рынке, купив игроков более чем на €200 млн, а потом к концу осени опустился на седьмое место в серии А в 11 очках от лигочемпионской зоны, на 16 очков отставая от лидера чемпионата, и попал под подозрение в нарушении правил финансового fair play. О финансовых проблемах итальянского клуба тогда высказывался сам Берлускони: «Я знаю, что они существуют, и меня беспокоит молчание господина Ли Юнхуна. Оставшись без Лиги чемпионов, клуб потеряет свыше €100 млн. Кто бы ни купил клуб в будущем, ему придется оплачивать долги. Это скажется на развитии «Милана». Перспективы не слишком радужные».

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Insidefoto

Но это была только часть проблем. В конце ноября стало известно, что издание The New York Times провело расследование и выяснило: китайский владелец «Милана» Ли Юнхун может оказаться не тем, за кого себя выдает. Проще говоря, самозванцем. О его личности с самого начала сообщалось крайне мало: родился в 1969 году, с 1994-го живет в Гонконге, женат, вместе с супругой владеет горнодобывающим бизнесом и имеет около €500 млн на бирже в Шанхае — как гарантию от потенциального банкротства его компаний. Но когда итальянские журналисты обратились к Марчелло Липпи, который последние годы тесно связан с китайским футболом — с 2012 по 2014 год он тренировал «Гуанчжоу Эвергранд», а с 2016-го работает с китайской сборной, — известно ли ему что-нибудь о Ли Юнхуне, Липпи сказал, что даже в самом Китае об этом человеке почти ничего не знают.

Об этом же говорится в расследовании американского издания. Выяснилось, что, во-первых, у господина Ли Юнхуна нет таких денег, о которых он сообщил при покупке «Милана», во-вторых, горнодобывающий бизнес оформлен не на него, а в-третьих, в Китае действительно никто не знаком с ним как с успешным предпринимателем и одним из самых богатых людей страны. Более того, прошлое хозяина итальянского клуба полно темных пятен. В 2013 году он был оштрафован на €75 тыс. за сокрытие факта сделки на рынке недвижимости на €43 млн. За девять лет до этого его семейная компания совершила мошенничество на сумму €57 млн. За это его отец и брат отправились в тюрьму, однако самого Ли Юнхуна к ответственности привлечь не удалось. Новости наделали много шума, но на все вопросы представители китайского бизнесмена отвечали и продолжают отвечать, что это недоразумение, финансовые гарантии их клиента неоднократно проверялись и подтверждались, а к бизнесу своих родственников он не имеет никакого отношения. Так или иначе, «Милан» всё еще на седьмом месте, но теперь до зоны Лиги чемпионов — 10 очков, а до лидера серии А — 23.

Тереза Риверо. «Райо Вальекано»

История Терезы Риверо кажется почти невероятной. Ее муж, депутат Европарламента от Испании Хосе Мария Руис Матеос, с 1991 по 1994 год был президентом «Райо Вальекано» — скромного клуба из южного рабочего района Мадрида, который известен своими левыми взглядами. Она, в свою очередь, в это же время была простой домохозяйкой и матерью 13 детей и футболом никогда не интересовалась, о чем не раз высказывалась на публике. И правда, довольно тяжело интересоваться чем-то еще, когда под боком у тебя растет такое количество наследников, даже когда муж — президент футбольного клуба.

Фото: youtube.com

Но всё в ее жизни изменилось 12 января 1994 года, когда уговоры Хосе Марии увенчались наконец успехом. Политическая карьера мужа Терезы стала плохо сочетаться с руководством «Райо Вальекано», и он решил передать власть в руки жены. Уговаривать Терезу пришлось долго, но в середине сезона 1993/94 сеньора Риверо дала свое согласие и стала первой в истории испанского футбола женщиной-президентом команды высшего дивизиона. Правда, дела «пчел» (прозвище мадридского клуба) шли в тот момент так плохо, что следующий сезон «Райо» встретил во втором дивизионе.

Зато уж следующий вышел на славу. Первый полноценный сезон в роли руководителя Тереза Риверо провела так лихо, что у болельщиков мадридцев закружилась голова. По-женски и по-хозяйски она выстроила процесс общения с командой и тренерским штабом, остановила текучку кадров, сплотила вокруг себя всех до единого, спокойно приняв появление в своей жизни еще пары десятков детей. «Она для нас как вторая мать», — признавались многие футболисты.

За нее команда готова была и в огонь, и в воду — в сезоне 1994/95 «Райо» едва не повторил клубный рекорд, остановившись в шаге от выхода в полуфинал Кубка Испании, и занял второе место в чемпионате, обеспечив себе возвращение в элиту испанского футбола. Так открылась самая успешная страница в клубной летописи: в сезоне 1999/00 «пчелы» на протяжении четырех туров возглавляли турнирную таблицу примеры, чего не случалось ни до, ни после. А весной, став командой с наименьшим количеством желтых карточек во всей Европе, получили специальное приглашение принять участие в следующем розыгрыше Кубка УЕФА, где в итоге добрались до четвертьфинала.

Первая женщина-президент провела во главе «Райо Вальекано» долгие 17 лет. Разумеется, за это время случались и падения. Но любовь болельщиков клуба к ней была столь велика, что в 2004 году, к десятилетию ее президентства, клубный стадион «Эстадио Нуэво де Вальекас» был переименован и назван в ее честь. До 2011 года — момента ее ухода с руководящего поста — «пчелы» играли на арене «Тереза Риверо». Потом всё вернулось на круги своя: стадион — к прежнему имени, клуб — во второй дивизион.