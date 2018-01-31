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Воры спустились с шестого этажа дома в Калининграде по простыням

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Двум грабителям удалось унести из квартиры янтарь общей стоимостью более 1 млн рублей, спустившись из окна шестого этажа на простынях. Впрочем, от полиции они всё равно скрыться не смогли.

Как сообщает Калининград.ру, в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал о том, что в его квартиру проникли неизвестные. Мужчина попытался самостоятельно их задержать, подперев входную дверь снаружи подручными средствами. Однако воры вышли из положения, соорудив веревку из простыней хозяина.

Во дворе дома гуляли дети, которые заметили, как злоумышленники спускаются с шестого этажа. Они показали прибывшим на место ограбления полицейским окна квартиры, где было совершено преступление.

В итоге злоумышленники задержаны. У одного из них была найдена сумка с похищенным. Там оказались 13 кг янтаря-сырца, 2 кг янтарных украшений, деньги и ювелирные изделия. Кроме того, обнаружена машина, на которой передвигались преступники.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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