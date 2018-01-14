Дерзкое ограбление «Евросети» на юге Москвы попало на видео

Камера наблюдения запечатлела дерзкое ограбление салона «Евросеть» на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ограбление произошло на бульваре Дмитрия Донского вечером 10 января.

Мужчина в черной маске, угрожая продавцу пистолетом, потребовал передать ему деньги. Сотрудник отказался выполнить требование, после чего преступник выстрелил в пол. Далее грабитель забрал пакет, в котором находились более 400 тыс. рублей, и покинул салон связи.

Вечером в четверг, 11 января, злоумышленники отобрали у двух мужчин 2 млн рублей в Москве.