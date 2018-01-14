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Дерзкое ограбление «Евросети» на юге Москвы попало на видео

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Фото: REN TV
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Камера наблюдения запечатлела дерзкое ограбление салона «Евросеть» на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ограбление произошло на бульваре Дмитрия Донского вечером 10 января.

Мужчина в черной маске, угрожая продавцу пистолетом, потребовал передать ему деньги. Сотрудник отказался выполнить требование, после чего преступник выстрелил в пол. Далее грабитель забрал пакет, в котором находились более 400 тыс. рублей, и покинул салон связи.

Вечером в четверг, 11 января, злоумышленники отобрали у двух мужчин 2 млн рублей в Москве.

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