Несмотря на все попытки сорвать самый важный, без преувеличения, этап мирного урегулирования, конгресс национального диалога Сирии все-таки состоялся.

Семь лет ожесточенного конфликта, бесчисленное количество безрезультатных переговоров — всё это, разумеется, разобщило сирийцев, подорвало экономику страны, вскрыло не только внутренние, но и внешние конфликты. И, конечно, ошибочно думать, что это всё можно решить за один день.

Однако предложенный Москвой формат — это важный шаг к нормальному мирному процессу.

Вообще вся ситуация в регионе — это уже давно не только проблема сирийского правительства или тем более оппозиции. Турция, которая выступает в качестве одного из организаторов и участников конгресса, недавно нарушила границу с Сирией и проводит там спецоперацию против курдов. Вообще участников мирного урегулирования очень много, соответственно ширится круг интересов, проблем, но не решаются основные задачи.

Именно поэтому Россия предложила формат национального диалога. Россия сделала очень много для стабилизации ситуации в Сирии, начиная с разгрома ИГИЛ (запрещено в России), заканчивая постоянными попытками привлечь к переговорам оппозицию. Будем объективны, «женевский» формат ничем так и не закончился — диалог не состоялся, многие вопросы и противоречия остались неразрешенными. При этом народ Сирии, само общество вполне способно на конструктивный диалог, и именно оно должно в итоге положить конец существующему беззаконию и войне.

Безусловно, конгресс в Сочи — отправная точка, но это и начало нового процесса, у которого есть достаточно четкие условия и понятные цели. Главная цель — создание комитета для разработки обновленной конституции. Будущая конституция позволит сформировать новое политическое пространство, в котором будут учтены требования всех участников конфликта: оппозиции, внешних сил. Можно совершенно точно сказать, что это уже не переговоры и не диалог — это полилог. В резолюции ООН, упомянутой Владимиром Путиным в своем послании, говорится о том, что главная ответственность за защиту населения лежит на сирийских властях и что «устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только на основе осуществляемого самими сирийцами всеохватного политического процесса, отвечающего законным чаяниям сирийского народа».

Собственно, под эгидой ООН сейчас и обсуждались основные темы, которые и станут в ближайшее время главной повесткой всех встреч, — конституция, выборы и восстановление Сирии. При этом восстановление инфраструктуры — один из ключевых вопросов. Рано еще говорить и о прекращении боевых действий — мы видим, что каждый день всё может измениться. Уставший от многолетней войны народ Сирии точно хочет мира, и люди готовы прийти на выборы, они готовы восстанавливать свои дома, школы и города.

Главное сейчас создать условия для начала политических процессов внутри Сирии, именно для этого был предложен такой формат встречи представителей различных политических партий, конфессий и народностей Сирии. Никто не был исключен, приглашения были направлены абсолютно всем.

Речь о переговорах враждующих сторон уже не идет, и это правильно. Такая позиция ускорит переход к политическим процессам. Вот первые результаты встречи в Сочи: конституционный комитет сформирован, 12 принципов будущего устройства страны приняты. На сегодняшний день в итоговом заявлении было решено, что Сирия должна быть демократическим государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства. Можно сказать, что демократический процесс запущен — удалось собрать все партии, всех представителей гражданского общества.

Автор — востоковед, член комитета Госдумы по международным делам

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции