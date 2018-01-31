Ящик для сбора пожертвований похитили два вора в Уссурийске

Ящик для сбора пожертвований, в котором находились деньги для больного ребенка, открыто похитили два молодых человека из магазина «Конфетный двор» в Уссурийске.

Сообщение о произошедшем в социальные сети выложили сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Двое молодых людей на виду у всех покупателей поставили в пакет ящик для сбора пожертвований и вынесли его. Никто не стал их задерживать, так как злоумышленники действовали спокойно и не вызывали подозрений в совершении кражи, сообщает ИА UssurMedia.

На данный момент неизвестно, сколько именно денежных средств находилось в ящике, однако сотрудники фонда сообщили, что только стоимость его оформления составляет 1,8 тыс. рублей. Заявление в отделение полиции о произошедшем потерпевшие намерены подать сегодня, 31 января.