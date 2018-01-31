Прямой эфир

Ящик для сбора пожертвований похитили два вора в Уссурийске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ящик для сбора пожертвований, в котором находились деньги для больного ребенка, открыто похитили два молодых человека из магазина «Конфетный двор» в Уссурийске.

Сообщение о произошедшем в социальные сети выложили сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Двое молодых людей на виду у всех покупателей поставили в пакет ящик для сбора пожертвований и вынесли его. Никто не стал их задерживать, так как злоумышленники действовали спокойно и не вызывали подозрений в совершении кражи, сообщает ИА UssurMedia.

На данный момент неизвестно, сколько именно денежных средств находилось в ящике, однако сотрудники фонда сообщили, что только стоимость его оформления составляет 1,8 тыс. рублей. Заявление в отделение полиции о произошедшем потерпевшие намерены подать сегодня, 31 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержаны подозреваемые в ограблении ломбардов в Амурской области
Гостья обокрала молодоженов на свадьбе в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017