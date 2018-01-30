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Задержаны подозреваемые в ограблении ломбардов в Амурской области

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Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в совершении грабежей в нескольких ломбардах в Благовещенске Амурской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по области.

В одном из ломбардов города двое неизвестных мужчин совершили грабеж. Один из них стоял у двери в помещение, чтобы никто не смог попасть в заведение, а его подельник в этот момент, притворившись клиентом, просил сотрудника организации показать украшения из золота. После того как работник показал ему украшения, мужчина выхватил лоток и вместе со вторым участником преступления покинул место происшествия, сообщает Амурская служба новостей.

Причиненный ломбарду ущерб оценивается в 160 тыс. рублей. По факту совершения грабежа сотрудники правоохранительных органов провели следственно-разыскные мероприятия. С помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в ломбарде, удалось узнать внешность злоумышленников и в скором времени задержать их.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей 25 и 35 лет. В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к аналогичному преступлению, совершенному в декабре 2017 года. Тогда ущерб составил порядка 200 тыс. рублей. Обыск в их квартирах помог собрать дополнительные вещественные доказательства, в том числе были обнаружены бирки от украденных ювелирных украшений.

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