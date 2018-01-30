Житель Пскова принес свой гаджет в сервисный центр и обворовал его

В Пскове задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже пакета с гаджетами из сервисного центра. Оттуда было похищено два мобильных телефона, два планшета и электронная книга.

Как сообщает Псковское агентство информации, кража была совершена 27 января. Мужчина принес в центр свой сломанный телефон. Пока сотрудник центра возился с телефоном, мужчина заметил на прилавке пакет с гаджетами, схватил его и скрылся.

Вора задержали оперативно, у него нашли все похищенные вещи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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