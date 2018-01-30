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Рабочий украл забор с территории школы в Севастополе

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Рабочий украл старый металлический забор с территории общеобразовательной школы в Нахимовском районе Севастополя, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась директор общеобразовательной школы. Она рассказала, что с территории подведомственного ей учреждения неизвестными лицами был украден старый металлический забор, сообщает ИА SevastopolMedia.

В ходе следственно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Им оказался мужчина 51 лет, местный житель. Директор школы наняла его поставить новый забор вместо старого вокруг территории.

Задержанный рассказал, что уже продал металлический забор и вырученные от продажи деньги потратил. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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