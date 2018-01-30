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Гостья обокрала молодоженов на свадьбе в Хабаровском крае

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Гостья обокрала молодоженов во время торжества по случаю свадьбы в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба управления МВД России по краю.

В отделение полиции с заявлением обратилась женщина, которая утверждала, что во время празднества в ресторане по случаю свадьбы со стола, где лежали подарки, было украдено неизвестным лицом пять конвертов. Сумма пропажи составила 20 тыс. рублей, сообщает ИА AmurMedia.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранительные органы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которыми был оборудован ресторан. Подозреваемая была установлена и задержана.

Ей оказалась женщина 43 лет, жительница города Николаевска-на-Амуре, которая является родственницей новобрачной. Она призналась в содеянном и объяснила, что взяла конверты, в которых находились деньги, в счет уплаты долга, который ей не возвращала заявительница.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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