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Первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался в возрасте 67 лет

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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался в возрасте 67 лет в Киеве, передает местное агентство УНН со ссылкой на его окружение.

Каденюк скончался в столичном парке Царское Село до приезда скорой помощи.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия», в ходе которого в рамках совместного украинско-американского выполнял биологические эксперименты с репой, соей и мхом.

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