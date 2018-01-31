Первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался в возрасте 67 лет в Киеве, передает местное агентство УНН со ссылкой на его окружение.

Каденюк скончался в столичном парке Царское Село до приезда скорой помощи.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия», в ходе которого в рамках совместного украинско-американского выполнял биологические эксперименты с репой, соей и мхом.