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Эксперт рассказала о реакции финансовых рынков на «кремлевский доклад»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Финансовые рынки не отреагировали на публикацию так называемого кремлевского доклада. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора аналитического департамента брокера «Альпари» Анна Кокорева.

«Рынкам всё равно. Более того, российские фондовые индексы растут. В частности, индекс ММВБ прибавил 0,2%, индекс РТС — 1,1%», — сказала Кокорева.

Рубль и вовсе продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару. Это говорит о том, что инвесторы не обращают внимания на информацию о санкциях, отметила эксперт.

«Судя по реакции рынка, спекулянты не ждут ничего экстраординарного и от второй части «кремлевского доклада». Инвесторы не закладывают существенные риски в стоимость активов», — добавила Кокорева.

При этом аналитик подчеркнула, что «досье вряд ли повлияет на инвест-климат нашей страны».

Подробнее — в материале «Известий»: Докладоискатели из Вашингтона

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