Советник Путина назвал способ полностью отслеживать финансовые потоки

Использование цифровых денег позволит полностью отслеживать финансовые потоки в мире, заявил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

По его мнению, Россия является самым богатым государством в мире, однако за последние десятилетия из страны «утекло» порядка $1 трлн. «Примерно $0,5 трлн вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — уточнил советник главы государства.

Глазьев добавил, что проблемой занимается Федеральная налоговая служба. При этом полностью отслеживать денежные потоки позволит введение цифровых денег, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как ранее сообщал портал iz.ru, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика имеет значительно более высокий потенциал, чем американская.