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Российскую экономику назвали перспективнее американской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин убежден, что российская экономика имеет значительно более высокий потенциал, чем американская. 

«Как мне кажется, российская экономика представляет гораздо больший интерес, потому что возможностей для развития новых областей и потенциал у российской экономики, конечно, гораздо выше, чем у американской», — заявил министр в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом он уточнил, что решать, куда инвестировать — это дело бизнеса.

25 января Орешкин рассказал, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть ночью. Министр отметил, что для его повышения необходимо, чтобы талантливые люди не покидали страну.

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