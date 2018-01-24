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Орешкин прогнозирует рост экономики до 3,5% через несколько лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр экономического развития Максим Орешкин ожидает достижения темпов роста российской экономики на уровне 3–3,5% «через пару лет». Об этом он сообщил в ходе делового завтрака ВТБ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы хотим расти, принимая во внимание демографические вызовы, мы бы хотели расти на 3–3,5%. В течение пары лет мы достигнем этих цифр», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что за счет политики властей страны зависимость экономики РФ от волатильности цен на нефть за последние годы снизилась. Кроме того, Максим Орешкин подчеркнул, что роль России в глобальной экономике растет, а принятые руководством меры в макроэкономической и бюджетной сфере стали примером для многих стран.

По предварительной оценке министерства, за прошедший год ВВП страны вырос на 1,4–1,8%, при этом в 2018 году ведомство прогнозирует рост показателя до 2,1%.

22 января Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП России до 1,7% в 2018 году.

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