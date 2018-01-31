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Грузовик повредил рисунки на плато Наска в Перу

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Фото: youtube.com
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Грузовой автомобиль повредил геоглифы перуанского плато Наска. Это место известно древними гигантскими рисунками на земле, которые видны только с высоты птичьего полета. Линии Наски объявлены ЮНЕСКО всемирным наследием.

Грузовик заехал без разрешения на охраняемую территорию плато. Машина оставила глубокие следы от колес на площади примерно 50 на 100 м, частично повредив древние рисунки, сообщает министерство культуры Перу.

Инцидент произошел 27 января. Шофер задержан, ему грозит уголовное наказание, уточняет «РИА Новости».

На плато Наска размером 50 на 7 км обнаружено около 30 рисунков, более 700 геометрических фигур и 13 тыс. различных полос. По современным исследованиям, все изображения появились еще в доинкскую эпоху (ранее IV века н.э.). Кто и зачем их создал, до сих пор достоверно неизвестно, высказываются многочисленные версии. Одна из экзотических, но популярных в обществе — плато является космодромом инопланетян. 

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