Конькобежка Граф примет участие в альтернативных Олимпиаде стартах в России

Российская конькобежка Ольга Граф, которая отказалась от поездки на Олимпийские игры в Пхёнчхан, рассказала «Известиям» о том, почему приняла соответствующее решение.

По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) «ведет двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями».

«Мне непонятно, почему МОК не пригласил на Игры наших лидеров, мировых рекордсменов Павла Кулижникова, Дениса Юскова и других конькобежцев и шорт-трекистов. Они чистые атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным», — сказала Граф.

При этом она подчеркнула, что не призывает других спортсменов поступать таким же образом — «каждый должен принять решение самостоятельно».

В то же время Граф отметила, что не собирается заканчивать карьеру, и добавила, что обязательно примет участие в оставшихся турнирах сезона, в том числе в альтернативных Олимпиаде стартах, если они состоятся в России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ольга Граф примет участие в альтернативных стартах в России



