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Митинг у здания парламента Каталонии завершился стычками с полицией

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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В Барселоне у здания каталонского парламента прошел митинг, завершившийся массовыми беспорядками. По предварительным данным, в стычках пострадали десять полицейских и трое демонстрантов.

Во вторник, 30 января, в парламенте должно было состояться заседание по утверждению главой женералитета Карлеса Пучдемона. За несколько часов до его начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Причиной стало решение Конституционного суда, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.

В результате заседание так и не состоялось из-за неявки депутатов. В парламенте присутствовало только четверо членов леворадикальной партии «Кандидатура народного единства», передает «РИА Новости».

В это же время в непосредственной близости от парламента проходил митинг, организованный общественными организациями «Каталонская национальная ассамблея» и «Комитеты в защиту республики».

Вход в парк Сьютаделья, где находится парламент, был оцеплен полицейскими. Несмотря на это, нескольким демонстрантам удалось проникнуть на охраняемую территорию.

Между митингующими и полицейскими произошли стычки, в результате которых пострадали 13 человек, в том числе десять стражей правопорядка. Все травмы легкие.

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