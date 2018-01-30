Собянин назначил расследование после падения забора на людей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование в связи с падением на людей строительного забора возле станции метро «Улица 1905 года».

«Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», — написал Собянин в Twitter.

Напомним, вечером 30 января у станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло обрушение строительных конструкций. В результате ЧП, по данным экстренных служб, пострадали пять человек, источники также сообщают о шести пострадавших. По ряду сведений, пострадавшими могут быть 10 человек.

Как отметили в экстренных службах, конструкции могли обрушиться из-за накопившегося на них снега.