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Собянин назначил расследование после падения забора на людей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование в связи с падением на людей строительного забора возле станции метро «Улица 1905 года».

«Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», — написал Собянин в Twitter.

Напомним, вечером 30 января у станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло обрушение строительных конструкций. В результате ЧП, по данным экстренных служб, пострадали пять человек, источники также сообщают о шести пострадавших. По ряду сведений, пострадавшими могут быть 10 человек.

Как отметили в экстренных службах, конструкции могли обрушиться из-за накопившегося на них снега.

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