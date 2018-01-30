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Строительный забор обрушился на людей у станции «Улица 1905 года» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло обрушение строительного забора, пострадали шесть человек.

«В подземном переходе на Пресненском Валу произошло обрушение строительных лесов на площади 50 кв. м. Пострадали четыре человека», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах столицы.

Источник добавил, что пока о причинах обрушения строительных конструкций говорить рано, однако не исключено, что ЧП произошло из-за скопившегося снега.

Как сообщает РЕН-ТВ, по уточненным данным, при обрушении забора пострадали шесть человек.

«Спасатели обнаружили в переходе обломки деревянных элементов конструкции. Дальнейшая информация уточняется», — приводит «Москва 24» сообщение МЧС по Москве. Телеканал также публикует онлайн-трансляцию с камеры наружного наблюдения вблизи места ЧП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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