Строительный забор обрушился на людей у станции «Улица 1905 года» в Москве

В подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло обрушение строительного забора, пострадали шесть человек.

«В подземном переходе на Пресненском Валу произошло обрушение строительных лесов на площади 50 кв. м. Пострадали четыре человека», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах столицы.

Источник добавил, что пока о причинах обрушения строительных конструкций говорить рано, однако не исключено, что ЧП произошло из-за скопившегося снега.

Как сообщает РЕН-ТВ, по уточненным данным, при обрушении забора пострадали шесть человек.

«Спасатели обнаружили в переходе обломки деревянных элементов конструкции. Дальнейшая информация уточняется», — приводит «Москва 24» сообщение МЧС по Москве. Телеканал также публикует онлайн-трансляцию с камеры наружного наблюдения вблизи места ЧП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.