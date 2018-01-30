Курс рубля к доллару возобновил рост после ослабления

Опубликованный в США «кремлевский доклад» не оказал влияния на курс рубля, российская валюта во вторник уверенно растет к основным резервным валютам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

С началом торгов были отмечены попытки сыграть на понижение рубля против доллара, но они не получили развития, сообщает «Прайм».

На 13:22 было зафиксировано снижение курса доллара к рублю на 0,41 рубля, до 55,91 рубля. Евро снижался на 0,31 рубля, до 69,42 рубля.

Напомним, 29 января курс евро впервые с 7 декабря 2017 года поднялся выше 70 рублей.