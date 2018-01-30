Прямой эфир

Число погибших при падении автобуса в реку в Индии выросло до 45

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 45 человек погибли в результате падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии. 

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя местной полиции, среди погибших — несколько детей. 

Автобус, в котором находились 56 человек, следовал по маршруту Каримпур–Малду. При пересечении моста он пробил ограждение и рухнул в реку. По информации следствия, причиной аварии стала плохая видимость, однако один из выживших заявил, что во время движения водитель постоянно отвлекался на свой смартфон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что не менее 13 человек, в том числе семеро детей, стали жертвами ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии
Четверо пострадали при съезде автобуса в кювет под Калининградом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017