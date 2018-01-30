Число погибших при падении автобуса в реку в Индии выросло до 45

Как минимум 45 человек погибли в результате падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя местной полиции, среди погибших — несколько детей.

Автобус, в котором находились 56 человек, следовал по маршруту Каримпур–Малду. При пересечении моста он пробил ограждение и рухнул в реку. По информации следствия, причиной аварии стала плохая видимость, однако один из выживших заявил, что во время движения водитель постоянно отвлекался на свой смартфон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что не менее 13 человек, в том числе семеро детей, стали жертвами ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра.