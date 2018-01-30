Прямой эфир

Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в столице Нигерии Абудже. Жертвами ДТП стали как минимум 20 человек.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 января. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. 

В полиции отметили, что 17 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались в больнице. Еще семь человек были госпитализированы, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель правоохранительных органов Умар Ибрахим отметил, что в салоне автобуса, который был рассчитан на 16 пассажиров, находились 30 человек. По предварительным данным, именно перегруженность стала причиной аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Москвой
В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017