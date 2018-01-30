Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии

Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в столице Нигерии Абудже. Жертвами ДТП стали как минимум 20 человек.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 января. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

В полиции отметили, что 17 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались в больнице. Еще семь человек были госпитализированы, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель правоохранительных органов Умар Ибрахим отметил, что в салоне автобуса, который был рассчитан на 16 пассажиров, находились 30 человек. По предварительным данным, именно перегруженность стала причиной аварии.