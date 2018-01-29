В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций ЕС в отношении РФ

В парламент Бельгии внесли резолюцию с требованием к правительству страны инициировать в Европейском совете отмену санкций Евросоюза в отношении России.

Об этом сообщил один из авторов документа — лидер бельгийской партии «Фламандский интерес» Филип Девинтер.

В тексте проекта резолюции говорится, что санкции «не соответствуют международным нормам», а также имеют «обратный экономический эффект» и подрывают европейский экспорт и рынок труда.

В документе также подчеркивается, что «Россия выполняет и следует всем положениям Минских соглашений» и «должна быть для Европы ключевым экономическим и политическим союзником», передает ТАСС.

Как отмечает агентство, резолюция об отмене санкций Евросоюза в отношении России подается в парламент Бельгии во второй раз. Первый такой документ рассматривался в середине 2017 года. Тогда проект резолюции был отклонен.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель 29 января прибыл в Москву с официальным визитом. Политик пробудет в России до 31 января.

Во вторник, 30 января, он встретится с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым для обсуждения двустороннего сотрудничества Москвы и Брюсселя в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.