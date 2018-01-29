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Волкер призвал Украину выполнить условия Минских соглашений

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Киев обязан выполнять условия Минских соглашений, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Очевидно, украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках Минских соглашений», — приводит ТАСС слова Волкера.

Напомним, ранее в Дубае состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. В ходе встречи они не пришли к общему мнению по закону о реинтеграции Донбасса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Суркова и Волкера сверкой часов и отметил, что от нее не стоит ждать результатов.

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