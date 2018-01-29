Волкер призвал Украину выполнить условия Минских соглашений

Киев обязан выполнять условия Минских соглашений, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Очевидно, украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках Минских соглашений», — приводит ТАСС слова Волкера.

Напомним, ранее в Дубае состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. В ходе встречи они не пришли к общему мнению по закону о реинтеграции Донбасса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Суркова и Волкера сверкой часов и отметил, что от нее не стоит ждать результатов.