История в датах: 30 января

30 января исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая, снявшего комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и др. На фото: кинорежиссер в 1982 году