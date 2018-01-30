История в датах: 30 января

30 января 1943 года в Сталинграде капитулировала окруженная советскими войсками армия фельдмаршала фон Паулюса — этот момент считается условной точкой перелома в ходе Великой Отечественной войны. На фото: командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками
Фото: ТАСС/Николай Малышев
30 января исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая, снявшего комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и др. На фото: кинорежиссер в 1982 году
Фото: Getty Images
30 января 1969 года на крыше здания студии Apple на Savile Row в Лондоне состоялся последний импровизированный концерт The Beatles. На фото: The Beatles во время выступления 30 января 1969 года
Фото: Getty Images
30 января 1958 года в Париже состоялся показ первой самостоятельной коллекции женской одежды Ива Сен-Лорана. На фото: Ив Сен-Лоран со своими моделями на одном из показов в 1958 году
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