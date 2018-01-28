История в датах: 28 января

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Фото: NASA
28 января 1986 года вскоре после старта взорвался американский космический корабль Challenger. На его борту находились семь астронавтов, включая учительницу из Бостона Шэрон Маколифф. На фото: запуск корабля
Фото: РИА Новости/Б. Манушин
28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида. На фото: рисунок «Вид ледяных островов» П. Михайлова — участника антарктической экспедиции
Фото: TASS/Maurice McDonald
28 января 1813 года, 205 лет назад, был впервые опубликован роман английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение». На фото: первое издание романа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
28 января 50 лет исполняется российской актрисе театра и кино Ольге Кабо. На фото: Ольга Кабо на творческой встрече, приуроченной к ее юбилею
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