История в датах: 27 января

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. На фото: завершение операции «Искра» по освобождению города
Фото: РИА Новости/Борис Игнатович
27 января в мире отмечается День памяти жертв холокоста. На фото: освобождение узников концлагеря «Освенцим» 27 января 1945 года
Фото: Getty Images/julio donoso
27 января 70 лет исполняется танцору и балетмейстеру Михаилу Барышникову. На фото: Барышников в балете «Жизель» в 1986 году
Фото: РИА Новости
27 января 1924 года на Красной площади был открыт будущий Мавзолей — на тот момент деревянный. Архитектор Щусев за три дня спроектировал его по заказу советского правительства. На фото: первый временный деревянный Мавзолей
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