История в датах: 26 января

26 января 1905 года на руднике «Премьер» был добыт самый крупный алмаз в истории, его вес составил 2 тыс. карат, или 621 г. Его сверкание случайно заметил управляющий во время вечернего обхода рудника. На фото: шахтер держит алмаз Куллинан вскоре после его обнаружения