История в датах: 26 января

26 января 1914 года в воздух поднялся первый русский многомоторный бомбардировщик и один из самых больших самолетов своего времени «Илья Муромец». На фото: авиаконструктор Игорь Сикорский сажает самолет на Корпусном аэродроме в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Петр Зуев
26 января во всем мире отмечают День таможенника. На фото: сотрудник российской таможни во время проверки бриллиантов, доставленных из Бельгии
Фото: Getty Images/Hulton Deutsch
26 января 1905 года на руднике «Премьер» был добыт самый крупный алмаз в истории, его вес составил 2 тыс. карат, или 621 г. Его сверкание случайно заметил управляющий во время вечернего обхода рудника. На фото: шахтер держит алмаз Куллинан вскоре после его обнаружения
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
26 января 1788 года европейцами был основан Сидней. Теперь 26 января отмечается День Австралии — национальный праздник государства. На фото: вид на Сиднейский оперный театр
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