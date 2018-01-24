История в датах: 24 января

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Фото: Getty Images/UIG/Photo12
24 января 1986 года американский космический зонд «Вояджер-2» впервые в истории выполнил исследования Урана. На фото: один из снимков, сделанных космическим зондом
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
24 января 65 лет исполняется российскому альтисту и дирижеру Юрию Башмету. На фото: Башмет на концерте музыкантов фестиваля камерной музыки «Возвращение» в 2015 году
Фото: ТАСС/Владимир Яцина
24 января во всем мире празднуют День эскимо. На фото: дети в парке Горького в 1987 году
Фото: РИА Новости/Э. Коган
24 января исполняется 170 лет со дня рождения русского живописца Василия Сурикова, автора таких полотен, как «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова». На фото: репродукция автопортрета художника Василия Сурикова из собрания Государственной Третьяковской галереи
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